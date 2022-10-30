30 октября, 15:12
ММА

Боец Волкановски предложил Махачеву провести поединок в UFC в феврале

Ранее стало известно о возможности проведении поединка между чемпионами UFC Махачевым и Волкановски

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Австралиец Александр Волкановски считает оптимальным вариантом провести поединок с россиянином Исламом Махачевым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в феврале 2023 года. Об этом Волкановски заявил в воскресенье ТАСС.

Ранее стало известно о возможности проведении поединка между чемпионами UFC Махачевым и Волкановски.

"Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас. Сейчас мяч на стороне Махачева и UFC. Но февраль был бы оптимальным", - сказал Волкановски.

Волкановски является чемпионом UFC в полулегком весе. На его счету 25 побед и одно поражение. В активе Махачева, который владеет чемпионским титулом в легком весе, 23 победы и одно поражение.

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