Фигурист Марк Кондратюк стал победителем второго этапа Гран-при России

Второе место занял Алексей Ерохов, третье - Петр Гуменник

СОЧИ, 30 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк занял первое место на втором этапе Гран-при России в мужском одиночном катании. Соревнования завершились в воскресенье в Сочи.

Кондратюк набрал по сумме программ 279,00 балла (104,51 за короткую программу + 174,49 за произвольную программу). Вторым стал Алексей Ерохов (241,05; 93,21 + 147,84). Третье место занял Петр Гуменник (236,63; 74,04 + 162,59).

Кондратюку 19 лет, он тренируется в школе ЦСКА под руководством заслуженного тренера России Светланы Соколовской. В 2022 году фигурист завоевал золотую медаль в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине и выиграл чемпионат Европы, а в декабре 2021 года стал чемпионом России.

Произвольной программой мужчин завершился второй этап Гран-при России. Следующий этап пройдет с 4 по 6 ноября в Казани.