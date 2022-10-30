Теннисист Медведев назвал напряженным финальный матч турнира в Вене

Россиянин в решающей встрече обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Финальный матч турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене получился для российского теннисиста Даниила Медведева очень напряженным. Комментарий теннисиста предоставлен ТАСС в воскресенье пресс-службой ATP.

30 октября Медведев в финале турнира серии ATP 500 в Австрии победил представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

"Это моя первая победа после того, как я стал отцом, я очень рад. Этот матч получился самым напряженным, Денис отлично начал, но как только во втором сете он сбавил обороты на пару процентов, я этим воспользовался", - сказал Медведев.

"Я также рад, что удалось квалифицироваться на Итоговый турнир. Мне нравится играть на харде, с нетерпением жду двух последних турниров в этом сезоне. Они мне обычно даются хорошо, хотя соперники очень сложные", - добавил россиянин.

Медведеву 26 лет, он занимает четвертое место в рейтинге АТР. На счету россиянина теперь 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. В субботу Медведев в четвертый раз квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который он выигрывал в 2020 году.