30 октября, 16:30
КХЛ

СКА обыграл "Спартак" со счетом 6:4 и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

СКА обыграл "Спартак" со счетом 6:4 и одержал седьмую победу подряд в КХЛ
Игроки СКА
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Встреча проходила в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 6:4 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (11-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58). У "Спартака" отличились Данила Квартальнов (13), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37).

Никишин перешел в СКА из "Спартака" в июле нынешнего года, в прошлом сезоне в составе красно-белых он принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил 9 шайб и сделал 5 результативных передач. В 25 играх сезона-2022/23 Никишин забросил 4 шайбы и отдал 16 голевых передач.

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, для "Спартака" это поражение стало вторым подряд. В текущем сезоне команды встречались 5 октября, тогда СКА одержал гостевую победу со счетом 5:1.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 47 очков в 25 матчах. "Спартак" занимает седьмое место с 27 очками после 25 встреч. В следующем матче СКА 2 ноября дома сыграет с "Сочи", "Спартак" днем ранее примет омский "Авангард".

В других матчах игрового дня московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2, владивостокский "Адмирал" оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1), челябинский "Трактор" одержал победу над хабаровским "Амуром" (1:0), казанский "Ак Барс" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:2), омский "Авангард" победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:2), московский ЦСКА разгромил "Сочи" (6:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

СКА

25

18

3

2

1

0

1

91-43

47

2

ЦСКА

23

13

2

1

1

2

4

74-49

35

3

Динамо М

25

12

1

2

4

0

6

64-49

34

4

Локомотив

23

12

1

1

2

1

6

59-49

31

5

Торпедо

24

11

1

2

0

1

9

66-54

29

6

Витязь

24

7

2

2

5

1

7

59-57

28

7

Спартак

25

8

2

1

1

4

9

48-64

27

8

Динамо Мн

24

6

2

2

1

3

10

62-69

24

9

Северсталь

25

6

1

2

4

1

11

68-77

23

10

Куньлунь РС

26

6

2

1

2

1

14

57-76

21

11

Сочи

22

3

0

0

0

3

16

42-76

9

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Металлург

24

16

1

0

0

3

4

79-55

37

2

Салават Юлаев

23

12

0

3

1

2

5

65-41

33

3

Автомобилист

24

12

2

1

0

1

8

75-63

31

4

Сибирь

25

8

2

4

1

1

9

62-56

30

5

Адмирал

24

5

2

5

2

1

9

45-51

27

6

Ак Барс

23

6

4

0

1

3

9

52-56

24

7

Авангард

24

10

0

0

2

1

11

64-69

23

8

Барыс

25

9

1

1

1

0

13

55-76

23

9

Трактор

25

8

1

1

1

2

12

56-66

23

10

Нефтехимик

24

6

2

1

0

1

14

58-80

19

11

Амур

23

5

2

0

2

2

12

43-68

18

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация