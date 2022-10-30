СКА обыграл "Спартак" со счетом 6:4 и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 6:4 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во дворце спорта "Мегаспорт".
В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (11-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58). У "Спартака" отличились Данила Квартальнов (13), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37).
Никишин перешел в СКА из "Спартака" в июле нынешнего года, в прошлом сезоне в составе красно-белых он принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил 9 шайб и сделал 5 результативных передач. В 25 играх сезона-2022/23 Никишин забросил 4 шайбы и отдал 16 голевых передач.
СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, для "Спартака" это поражение стало вторым подряд. В текущем сезоне команды встречались 5 октября, тогда СКА одержал гостевую победу со счетом 5:1.
СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 47 очков в 25 матчах. "Спартак" занимает седьмое место с 27 очками после 25 встреч. В следующем матче СКА 2 ноября дома сыграет с "Сочи", "Спартак" днем ранее примет омский "Авангард".
В других матчах игрового дня московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2, владивостокский "Адмирал" оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1), челябинский "Трактор" одержал победу над хабаровским "Амуром" (1:0), казанский "Ак Барс" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:2), омский "Авангард" победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:2), московский ЦСКА разгромил "Сочи" (6:0).
1
СКА
25
18
3
2
1
0
1
91-43
47
2
ЦСКА
23
13
2
1
1
2
4
74-49
35
3
Динамо М
25
12
1
2
4
0
6
64-49
34
4
Локомотив
23
12
1
1
2
1
6
59-49
31
5
Торпедо
24
11
1
2
0
1
9
66-54
29
6
Витязь
24
7
2
2
5
1
7
59-57
28
7
Спартак
25
8
2
1
1
4
9
48-64
27
8
Динамо Мн
24
6
2
2
1
3
10
62-69
24
9
Северсталь
25
6
1
2
4
1
11
68-77
23
10
Куньлунь РС
26
6
2
1
2
1
14
57-76
21
11
Сочи
22
3
0
0
0
3
16
42-76
9
1
Металлург
24
16
1
0
0
3
4
79-55
37
2
Салават Юлаев
23
12
0
3
1
2
5
65-41
33
3
Автомобилист
24
12
2
1
0
1
8
75-63
31
4
Сибирь
25
8
2
4
1
1
9
62-56
30
5
Адмирал
24
5
2
5
2
1
9
45-51
27
6
Ак Барс
23
6
4
0
1
3
9
52-56
24
7
Авангард
24
10
0
0
2
1
11
64-69
23
8
Барыс
25
9
1
1
1
0
13
55-76
23
9
Трактор
25
8
1
1
1
2
12
56-66
23
10
Нефтехимик
24
6
2
1
0
1
14
58-80
19
11
Амур
23
5
2
0
2
2
12
43-68
18