СКА обыграл "Спартак" со счетом 6:4 и одержал седьмую победу подряд в КХЛ

Встреча проходила в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА в гостях со счетом 6:4 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в воскресенье во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Марат Хайруллин (11-я минута), Дмитрий Яшкин (14), Александр Никишин (16), Михаил Пашнин (26), Дамир Жафяров (46) и Евгений Кетов (58). У "Спартака" отличились Данила Квартальнов (13), Матвей Заседа (22, 35) и Илья Талалуев (37).

Никишин перешел в СКА из "Спартака" в июле нынешнего года, в прошлом сезоне в составе красно-белых он принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забросил 9 шайб и сделал 5 результативных передач. В 25 играх сезона-2022/23 Никишин забросил 4 шайбы и отдал 16 голевых передач.

СКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, для "Спартака" это поражение стало вторым подряд. В текущем сезоне команды встречались 5 октября, тогда СКА одержал гостевую победу со счетом 5:1.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Романа Ротенберга набрали 47 очков в 25 матчах. "Спартак" занимает седьмое место с 27 очками после 25 встреч. В следующем матче СКА 2 ноября дома сыграет с "Сочи", "Спартак" днем ранее примет омский "Авангард".

В других матчах игрового дня московское "Динамо" обыграло нижегородское "Торпедо" со счетом 4:2, владивостокский "Адмирал" оказался сильнее екатеринбургского "Автомобилиста" (2:1), челябинский "Трактор" одержал победу над хабаровским "Амуром" (1:0), казанский "Ак Барс" переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (5:2), омский "Авангард" победил пекинский "Куньлунь Ред Стар" (5:2), московский ЦСКА разгромил "Сочи" (6:0).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 25 18 3 2 1 0 1 91-43 47 2 ЦСКА 23 13 2 1 1 2 4 74-49 35 3 Динамо М 25 12 1 2 4 0 6 64-49 34 4 Локомотив 23 12 1 1 2 1 6 59-49 31 5 Торпедо 24 11 1 2 0 1 9 66-54 29 6 Витязь 24 7 2 2 5 1 7 59-57 28 7 Спартак 25 8 2 1 1 4 9 48-64 27 8 Динамо Мн 24 6 2 2 1 3 10 62-69 24 9 Северсталь 25 6 1 2 4 1 11 68-77 23 10 Куньлунь РС 26 6 2 1 2 1 14 57-76 21 11 Сочи 22 3 0 0 0 3 16 42-76 9