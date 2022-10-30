Футболист Умяров назвал хорошим результат первого круга РПЛ для "Спартака"

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице

ТАСС, 30 октября. Результат первого круга Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) получился хорошим для московского футбольного клуба "Спартак", однако можно было выступить и лучше. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в воскресенье высказал полузащитник красно-белых Наиль Умяров.

30 октября "Спартак" на своем поле обыграл московское "Торпедо" в домашнем матче 15-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0.

"Ощущения, что выиграли. Хорошее самочувствие, уже получше, без костылей, три недели прошло. Тренируюсь каждый день, не буду загадывать, когда вернусь. Первый круг для "Спартака" хороший, могли и лучше. Для меня лично тоже хороший круг", - сказал Умяров.

Умяров получил травму плюсневой кости в матче 12-го тура РПЛ против самарских "Крыльев Советов" (5:2) 19 октября. 22-летний полузащитник в нынешнем сезоне провел 15 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее Умяров допустил, что сможет сыграть до зимней паузы.

"Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 15 матчах. В следующем туре команда 5 ноября сыграет в гостях с "Сочи".