Шайба и две передачи Панарина помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Аризону" в матче НХЛ

Российский нападающий был признан второй звездой встречи

ТАСС, 31 октября. Команда "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 3:2 одержала победу над "Аризоной" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

У победителей шайбы забросили Алексис Лафренье (22-я минута), Артемий Панарин (39), Мика Зибанежад (53), у проигравших - Лоусон Круз (27), Ник Бьюстад (32).

Панарин, которому в воскресенье исполнился 31 год, забросил свою пятую шайбу в сезоне и был признан второй звездой матча. Также он отдал и две результативные передачи, став третьим игроком в истории клуба за последние 30 лет, набравшим три очка в день своего рождения. Ранее три очка в свои дни рождения набирали россиянин Павел Бучневич 17 апреля 2021 года и канадец Уэйн Гретцки 26 января 1999 года.

В других матчах игрового дня "Миннесота" со счетом 4:3 после серии буллитов обыграла на выезде "Чикаго". Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не набрал очков в основное время встречи, но реализовал свой бросок в серии буллитов и был признан первой звездой матча. Защитник "Анахайма" Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в сезоне и помог своей команде дома обыграть "Торонто" (4:3 в овертайме). "Вегас" одержал домашнюю победу над "Виннипегом" (2:1 ОТ).

"Нью-Йорк Рейнджерс" с 12 очками в 10 играх занимают второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона, "Аризона", набрав 5 очков в 8 играх, идет восьмой в Центральном дивизионе. В следующем матче нью-йоркская команда примет "Филадельфию" 2 ноября, "Аризона" в этот же день дома сыграет с "Флоридой".