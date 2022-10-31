"Арис" обыграл "Доксу" в матче чемпионата Кипра по футболу. Кокорин не забил пенальти

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте

ТАСС, 31 октября. "Арис" в гостях со счетом 2:1 обыграл "Доксу" в матче 9-го тура чемпионата Кипра по футболу. Встреча прошла в понедельник в Никосии.

В составе победителей голы забили Кароль Струский (9-я минута), Франс Брурссон (69). У "Доксы" отличился Алекс Собчик (21).

На 51-й минуте красную карточку получил защитник "Доксы" Диего Месен, после чего в ворота команды был назначен пенальти. Голкипер отбил 11-метровый удар, который пробил российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин. Россиянин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 80-й минуте.

"Арис" занимает 2-е место в чемпионате с 21 очком. "Докса" идет на 12-й позиции с 7 очками. В следующем туре "Арис" дома сыграет с "Омонией" 7 ноября, "Докса" днем ранее на выезде встретится с "Олимпиакосом".