Матч Кубка России по футболу "Зенит" - "Спартак" пройдет 27 ноября

Встреча шестого тура группового этапа начнется в 16:00 мск

ТАСС, 31 октября. Пятый тур группового этапа Фонбет - Кубка России по футболу пройдет с 16 по 23 ноября, шестой - с 26 по 27 ноября. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В шестом туре в группе B петербургский "Зенит" встретится с московским "Спартаком" 27 ноября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 16:00 мск. В пятом туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов" 23 ноября (18:00 мск), "Зенит" в это же время в Воронеже встретится с местным "Факелом".

17 ноября запланирован матч сборной России по футболу против команды Таджикистана. Встреча пройдет в Душанбе и начнется в 16:00 мск. 19 ноября должен был состояться матч россиян против команды Боснии и Герцеговины, однако 31 октября пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины сообщила, что исполнительный совет организации отказался от проведения игры.

"Спартак" и "Зенит" встречались в третьем туре группового этапа, тогда красно-былые победили петербуржцев на своем поле со счетом 3:0. "Спартак" лидирует в группе с 12 очками. Второе место занимают "Крылья Советов", третье - "Зенит" (оба - 6 очков), "Факел" - четвертый (0).

20 ноября стартует чемпионат мира по футболу в Катаре, турнир завершится 18 декабря. Российская сборная не будет участвовать в турнире: в конце февраля Международная федерация футбола временно отстранила российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Из-за этого российская сборная не смогла побороться за путевку на чемпионат мира в стыковых матчах.