"Вашингтон" проиграл "Каролине" в матче НХЛ. Овечкин забросил 785-ю шайбу в лиге

В составе победителей отличился Андрей Свечников

ТАСС, 1 ноября. "Каролина" в ночь на вторник обыграла "Вашингтон" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Стефан Несен (5-я минута), Андрей Свечников (36), он же реализовал победный буллит. У проигравших отличились Дилан Строум (22) и Александр Овечкин (29). Форвард "Вашингтона" Евгений Кузнецов отметился результативной передачей и забил буллит в серии послематчевых бросков.

37-летний Овечкин забросил пятую шайбу в сезоне и 785-ю в регулярных чемпионатах лиги. Он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Гол 22-летнего Свечникова стал для него восьмым в нынешнем сезоне.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко забросил первую шайбу в сезоне в выездном матче с "Лос-Анджелесом" (1:5), ему ассистировал Иван Барбашев. "Сент-Луис" потерпел пятое поражение подряд. 100-ю победу в НХЛ в качестве главного тренера "Лос-Анджелеса" одержал Тодд Маклеллан. Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко провел за команду 614-й матч и обошел по этому показателю Эла Макинниса, занимая 12-место в истории клуба.

Защитник "Баффало" Расмус Далин набрал два очка в домашнем матче с "Детройтом" (8:3) и вышел в лидеры по результативности среди игроков обороны в нынешнем сезоне, на его счету 12 (6+6) очков по системе "гол+пас". 22-летний швед отмечался голами в пяти матчах подряд со старта нынешнего сезона и установил новый рекорд среди защитников в истории НХЛ. Форвард "Баффало" Тейдж Томпсон оформил хет-трик в матче с "Детройтом" и записал на свой счет три результативные передачи.