"Лада" подала заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу

Генеральный директор отметил, что клубу предстоит ответственная работа

ТАСС, 1 ноября. Тольяттинская "Лада" направила официальную заявку на включение в список участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

"Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов, - сказал генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев. - Согласно дорожной карте, которую мы получили во время встречи с президентом лиги Алексеем Морозовым 25 октября, такая заявка должна была быть подана до 1 ноября. Конечно, у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке".

"Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению "Лады" в элиту хоккея уже сделаны. Намерения, озвученные губернатором Дмитрием Азаровым по КХЛ 18 сентября, начали реализовываться", - добавил Чеботарев.

Клуб "Лада" основан в 1976 году, до 1990 года носил название "Торпедо". "Лада" является чемпионом России (1994, 1996), обладателем Кубка Европы (1997) и Континентального кубка (2006). Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й, после чего был исключен на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели.