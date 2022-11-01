Российские гандболистки обыграли команду Белоруссии в товарищеском матче

Россиянки победили со счетом 33:22

ТАСС, 1 ноября. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла во вторник в Минске.

Матч закончился со счетом 33:22 в пользу россиянок. Первая игра между командами прошла 31 октября и завершилась победой сборной России со счетом 35:26.

28 февраля Международная федерация гандбола отстранила на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации, также временная дисквалификация касается российских и белорусских арбитров и официальных лиц.