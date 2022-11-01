Баскетболиста "Зенита" Эртеля исключили из сборной Франции

Тома Эртель заключил контракт с "Зенитом" 21 сентября, в начале августа баскетболист подписал специальное соглашение, обязывающее его не переходить в российский или белорусский клуб

ТАСС, 1 ноября. Защитник петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Тома Эртель отстранен от выступлений за сборную Франции. Об этом заявил президент Французской федерации баскетбола (FFBB) Жан-Пьер Сиюта, слова которого во вторник приводит французское издание L'Equipe.

Эртель подписал контракт с "Зенитом" 21 сентября. Прошлый сезон баскетболист провел в мадридском "Реале", вместе с которым стал победителем чемпионата Испании. В начале августа Эртель подписал специальное соглашение, обязывающее его не переходить в российский или белорусский клуб.

"Все кончено, - сказал Сиюта. - Мы можем обсуждать тех, кто уже играл в России, кто не подписал соглашение, но что касается Тома, то он не выполнил своего обязательства. На сегодняшний день я считаю, что его там [в сборной Франции] больше не будет".

Эртелю 33 года, ранее игрок также выступал за французские "По-Ортез", АСВЕЛ и "Страсбур", испанские "Аликанте", "Барселону" и турецкий "Анадолу Эфес". Француз трижды выигрывал Кубок Испании, дважды - чемпионат Испании, один раз - Суперкубок Испании, чемпионат Франции и Турции. Летом 2021 года Эртель в составе национальной команды завоевал серебряные медали Олимпийских игр.