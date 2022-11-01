Панарина признали третьей звездой месяца в НХЛ

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" в 10 октябрьских матчах забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач

ТАСС, 1 ноября. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин признан третьей звездой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по итогам октября. Об этом во вторник сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий в 10 матчах забросил 5 шайб и сделал 11 голевых передач. Первой звездой месяца признан канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, набравший 18 очков (9 шайб + 9 результативных передач) в девяти встречах. Второй звездой стал чешский форвард "Бостона" Давид Пастрняк (17 очков; 7+10).

Панарину 31 год, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. Ранее в НХЛ россиянин играл за "Чикаго" и "Коламбус". В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) форвард выступал за "Витязь", "Ак Барс" и СКА, в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2015 года. В 2016 году россиянин стал лучшим новичком сезона в НХЛ. В составе сборной России хоккеист выигрывал серебряные (2015) и бронзовые (2016, 2017) медали чемпионата мира.

"Рейнджерс" набрали 12 очков в 10 матчах и занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона. В ночь на среду команда из Нью-Йорка на выезде встретится с "Филадельфией".