1 ноября, 18:23
КХЛ

ЦСКА обыграл "Ак Барс" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

ЦСКА обыграл "Ак Барс" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ
Хоккеисты ЦСКА Михаил Григоренко и Сергей Плотников
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Армейцы выиграли со счетом 3:2

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 на выезде обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (20) и Илья Сафонов (53).

Голевую передачу в моменте со вторым голом "Ак Барса" сделал Александр Радулов. 36-летний форвард был выведен из состава перед прошлой игрой казанской команды с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:2), которая состоялась 29 октября. Главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок позднее рассказал, что такое решение было принято с целью "дать игроку отдохнуть".

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд. Армейцы набрали 37 очков после 24 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 24 очками после 24 встреч располагается на девятой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 3 ноября на выезде сыграет с "Нефтехимиком". "Ак Барс" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

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2

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1

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5

Адмирал

25

5

2

5

2

2

9

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6

Авангард

25

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0

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2

1

11

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7

Барыс

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1

1

1

0

13

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Трактор

26

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58-67

25

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Ак Барс

24

6

4

0

1

3

10

54-59

24

10

Амур

24

5

2

1

2

2

12

45-69

20

11

Нефтехимик

24

6

2

1

0

1

14

58-80

19

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

СКА

25

18

3

2

1

0

1

91-43

47

2

ЦСКА

24

14

2

1

1

2

4

77-51

37

3

Динамо М

26

13

1

2

4

0

6

68-50

36

4

Локомотив

24

13

1

1

2

1

6

60-49

33

5

Торпедо

25

12

1

2

0

1

9

69-55

31

6

Витязь

25

7

2

2

5

1

8

60-60

28

7

Спартак

26

8

2

1

1

4

10

50-68

27

8

Динамо Мн

25

6

2

2

1

3

11

62-70

24

9

Северсталь

25

6

1

2

4

1

11

68-77

23

10

Куньлунь РС

26

6

2

1

2

1

14

57-76

21

11

Сочи

22

3

0

0

0

3

16

42-76

9

  

Теги:
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