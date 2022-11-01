ЦСКА обыграл "Ак Барс" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 на выезде обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (20) и Илья Сафонов (53).
Голевую передачу в моменте со вторым голом "Ак Барса" сделал Александр Радулов. 36-летний форвард был выведен из состава перед прошлой игрой казанской команды с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:2), которая состоялась 29 октября. Главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок позднее рассказал, что такое решение было принято с целью "дать игроку отдохнуть".
ЦСКА одержал 11-ю победу подряд. Армейцы набрали 37 очков после 24 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 24 очками после 24 встреч располагается на девятой строчке в Восточной конференции.
В следующем матче ЦСКА 3 ноября на выезде сыграет с "Нефтехимиком". "Ак Барс" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
1
Металлург
25
16
1
0
0
3
5
80-59
37
2
Салават Юлаев
24
12
0
3
2
2
5
66-43
34
3
Автомобилист
24
12
2
1
0
1
8
75-63
31
4
Сибирь
26
8
2
4
1
1
10
63-59
30
5
Адмирал
25
5
2
5
2
2
9
46-53
28
6
Авангард
25
11
0
0
2
1
11
68-71
25
7
Барыс
26
10
1
1
1
0
13
58-77
25
8
Трактор
26
8
2
1
1
2
12
58-67
25
9
Ак Барс
24
6
4
0
1
3
10
54-59
24
10
Амур
24
5
2
1
2
2
12
45-69
20
11
Нефтехимик
24
6
2
1
0
1
14
58-80
19
1
СКА
25
18
3
2
1
0
1
91-43
47
2
ЦСКА
24
14
2
1
1
2
4
77-51
37
3
Динамо М
26
13
1
2
4
0
6
68-50
36
4
Локомотив
24
13
1
1
2
1
6
60-49
33
5
Торпедо
25
12
1
2
0
1
9
69-55
31
6
Витязь
25
7
2
2
5
1
8
60-60
28
7
Спартак
26
8
2
1
1
4
10
50-68
27
8
Динамо Мн
25
6
2
2
1
3
11
62-70
24
9
Северсталь
25
6
1
2
4
1
11
68-77
23
10
Куньлунь РС
26
6
2
1
2
1
14
57-76
21
11
Сочи
22
3
0
0
0
3
16
42-76
9