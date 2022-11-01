ЦСКА обыграл "Ак Барс" и одержал 11-ю победу подряд в КХЛ

Армейцы выиграли со счетом 3:2

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:2 на выезде обыграл казанский "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Светлаков (40-я минута), Никита Нестеров (45) и Максим Мамин (57). У проигравших отличились Дмитрий Кагарлицкий (20) и Илья Сафонов (53).

Голевую передачу в моменте со вторым голом "Ак Барса" сделал Александр Радулов. 36-летний форвард был выведен из состава перед прошлой игрой казанской команды с нижнекамским "Нефтехимиком" (5:2), которая состоялась 29 октября. Главный тренер "Ак Барса" Олег Знарок позднее рассказал, что такое решение было принято с целью "дать игроку отдохнуть".

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд. Армейцы набрали 37 очков после 24 матчей и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Ак Барс" с 24 очками после 24 встреч располагается на девятой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче ЦСКА 3 ноября на выезде сыграет с "Нефтехимиком". "Ак Барс" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Металлург 25 16 1 0 0 3 5 80-59 37 2 Салават Юлаев 24 12 0 3 2 2 5 66-43 34 3 Автомобилист 24 12 2 1 0 1 8 75-63 31 4 Сибирь 26 8 2 4 1 1 10 63-59 30 5 Адмирал 25 5 2 5 2 2 9 46-53 28 6 Авангард 25 11 0 0 2 1 11 68-71 25 7 Барыс 26 10 1 1 1 0 13 58-77 25 8 Трактор 26 8 2 1 1 2 12 58-67 25 9 Ак Барс 24 6 4 0 1 3 10 54-59 24 10 Амур 24 5 2 1 2 2 12 45-69 20 11 Нефтехимик 24 6 2 1 0 1 14 58-80 19