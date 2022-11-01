"Спартак" уступил "Авангарду" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Корбэн Найт (3-я минута), Владимир Ткачев (15), Владимир Жарков (42) и Павел Дедунов (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Роман Старченко (26) и Дмитрий Вишневский (48).
Двумя голевыми передачами отметился нападающий "Спартака" Андрей Локтионов. Его одноклубник Александр Хохлачев стал автором результативного паса и набрал очки в четвертом матче подряд.
"Авангард" набрал 25 очков за 25 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" потерпел третье поражение подряд, красно-белые с 27 очками в 26 играх располагаются на седьмой строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Авангард" 3 ноября примет новосибирскую "Сибирь". "Спартак" 4 ноября дома сыграет с китайской командой "Куньлунь Ред Стар".
1
Металлург
25
16
1
0
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3
5
80-59
37
2
Салават Юлаев
24
12
0
3
2
2
5
66-43
34
3
Автомобилист
24
12
2
1
0
1
8
75-63
31
4
Сибирь
26
8
2
4
1
1
10
63-59
30
5
Адмирал
25
5
2
5
2
2
9
46-53
28
6
Авангард
25
11
0
0
2
1
11
68-71
25
7
Барыс
26
10
1
1
1
0
13
58-77
25
8
Трактор
26
8
2
1
1
2
12
58-67
25
9
Ак Барс
24
6
4
0
1
3
10
54-59
24
10
Амур
24
5
2
1
2
2
12
45-69
20
11
Нефтехимик
24
6
2
1
0
1
14
58-80
19
1
СКА
25
18
3
2
1
0
1
91-43
47
2
ЦСКА
24
14
2
1
1
2
4
77-51
37
3
Динамо М
26
13
1
2
4
0
6
68-50
36
4
Локомотив
24
13
1
1
2
1
6
60-49
33
5
Торпедо
25
12
1
2
0
1
9
69-55
31
6
Витязь
25
7
2
2
5
1
8
60-60
28
7
Спартак
26
8
2
1
1
4
10
50-68
27
8
Динамо Мн
25
6
2
2
1
3
11
62-70
24
9
Северсталь
25
6
1
2
4
1
11
68-77
23
10
Куньлунь РС
26
6
2
1
2
1
14
57-76
21
11
Сочи
22
3
0
0
0
3
16
42-76
9