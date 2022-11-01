"Спартак" уступил "Авангарду" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Омская команда победила красно-белых со счетом 4:2

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 4:2 на выезде обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во вторник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Корбэн Найт (3-я минута), Владимир Ткачев (15), Владимир Жарков (42) и Павел Дедунов (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Роман Старченко (26) и Дмитрий Вишневский (48).

Двумя голевыми передачами отметился нападающий "Спартака" Андрей Локтионов. Его одноклубник Александр Хохлачев стал автором результативного паса и набрал очки в четвертом матче подряд.

"Авангард" набрал 25 очков за 25 матчей и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" потерпел третье поражение подряд, красно-белые с 27 очками в 26 играх располагаются на седьмой строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Авангард" 3 ноября примет новосибирскую "Сибирь". "Спартак" 4 ноября дома сыграет с китайской командой "Куньлунь Ред Стар".

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Металлург 25 16 1 0 0 3 5 80-59 37 2 Салават Юлаев 24 12 0 3 2 2 5 66-43 34 3 Автомобилист 24 12 2 1 0 1 8 75-63 31 4 Сибирь 26 8 2 4 1 1 10 63-59 30 5 Адмирал 25 5 2 5 2 2 9 46-53 28 6 Авангард 25 11 0 0 2 1 11 68-71 25 7 Барыс 26 10 1 1 1 0 13 58-77 25 8 Трактор 26 8 2 1 1 2 12 58-67 25 9 Ак Барс 24 6 4 0 1 3 10 54-59 24 10 Амур 24 5 2 1 2 2 12 45-69 20 11 Нефтехимик 24 6 2 1 0 1 14 58-80 19