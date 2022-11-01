ЦСКА победил "Зенит" и одержал седьмую победу подряд в баскетбольной Единой лиге ВТБ

Армейцы выиграли в гостях со счетом 85:80

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА со счетом 85:80 обыграл петербургский "Зенит" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла во вторник на "Сибур-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 6 186 зрителей.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник "Зенита" Дмитрий Кулагин и его партнер по команде разыгрывающий Томас Эртель, которые набрали по 24 очка. В составе ЦСКА больше всех очков набрал центровой Никола Милутинов (22).

Московская команда лидирует в турнирной таблице, одержав семь побед в семи матчах. На втором месте с аналогичным показателем идет казанский УНИКС, победивший во вторник саратовский "Автодор" (95:76). "Зенит" занимает третью строчку с пятью победами в семи матчах.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с пермской "Пармой" 5 ноября, "Зенит" 7 ноября примет "Пари Нижний Новгород".

В прошлом сезоне победителем Единой лиги ВТБ впервые в истории стал "Зенит". В финальной серии петербургская команда обыграла ЦСКА со счетом 4-3.