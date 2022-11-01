Хоккеист "Ак Барса" Лукоянов заявил, что в команде повысили штрафы за удаления

Во вторник "Ак Барс" дома уступил ЦСКА со счетом 2:3 в матче КХЛ, за игру казанская команда получила четыре двухминутных удаления, после окончания встречи защитник Кристиан Хенкель получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение

КАЗАНЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Штрафы за удаления во время игры выросли в хоккейном клубе "Ак Барс" из-за большого количества нарушений. Об этом ТАСС во вторник рассказал нападающий "Ак Барса" Артем Лукоянов.

Во вторник казанский "Ак Барс" дома уступил московскому ЦСКА со счетом 2:3 в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За матч казанская команда получила четыре двухминутных удаления, после окончания встречи защитник "Ак Барса" Кристиан Хенкель получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.

"Штрафы [за удаления] и так уже повысили. Конечно, если народ так не понимает, значит надо еще бить рублем, - сказал Лукоянов. - Мы наступаем на те же грабли, получаем удаления и не можем выстоять. Вроде правильно играем, но опять ошибки, и за это наказывают".

"Получается, надо меньше удаляться. Ругайся, не ругайся, надо просто убрать удаления, и все получится", - добавил форвард "Ак Барса".