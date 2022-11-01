Мастранджело считает, что уровень спорта и музыки в России не упадет, несмотря на санкции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Большое число талантливых спортсменов и музыкантов всегда будут появляться в России, несмотря на санкции. Такое мнение ТАСС во вторник высказал итальяно-российский дирижер и пианист Фабио Мастранджело.
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
"Я думаю, несмотря ни на что, уровень спорта в России не упадет, - сказал Мастранджело. - Всегда найдется много талантов - и в спорте, и в музыке. Мы не умрем никогда. Россия вперед!"
Во вторник Мастранджело посетил матч баскетбольных клубов "Зенит" и ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Армейцы одержали победу со счетом 85:80. "Мне очень понравился баскетбол. Очень активный, очень страстный - то, что надо", - отметил Мастранджело.
Мастранджело является художественным руководителем петербургского государственного театра "Мюзик-Холл". В 2021 году он удостоился благодарности президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.