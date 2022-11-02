"Айнтрахт" и "Тоттенхэм" вышли в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

"Айнтрахт" в заключительном туре группового этапа обыграл португальский "Спортинг", "Тоттенхэм" победил французский "Марсель"

ТАСС, 2 ноября. Английский "Тоттенхэм" на выезде обыграл французский "Марсель" со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча в ночь на среду.

Забитыми мячами в составе "Тоттенхэма" отметились Клеман Лангле (54-я минута) и Пьер Хейбьерг (90+5). У "Марселя" отличился Шансель Мбемба (45+2).

В другом матче группы D германский "Айнтрахт" со счетом 2:1 обыграл португальский "Спортинг". "Тоттенхэм" занял первое место в группе с 11 очками. Вторым стал "Айнтрахт" (10 очков), третьим - "Спортинг" (7), четвертым - "Марсель" (6). "Тоттенхэм" и "Айнтрахт" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Спортинг" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Ранее выход в 1/8 финала обеспечили английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси", итальянские "Интер" и "Наполи", португальские "Порту" и "Бенфика", германские "Бавария" и "Боруссия" из Дортмунда, испанский "Реал", французский ПСЖ и бельгийский "Брюгге". Обладатели еще двух путевок в 1/8 финала определятся в среду. Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 7 ноября. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.

В матчах группы А "Ливерпуль" обыграл "Наполи" (2:0), нидерландский "Аякс" оказался сильнее шотландского "Рейнджерс" (3:1). Первое место в группе занял "Наполи" (15 очков), далее расположились "Ливерпуль" (15), "Аякс" (6) и "Рейнджерс" (0). В группе В "Порту" со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико", германский "Байер" сыграл вничью с "Брюгге" (0:0). "Порту" занял первое место с 12 очками, далее идут "Брюгге" (11), "Байер" (5) и "Атлетико" (5).

В группе С "Бавария" со счетом 2:0 обыграла "Интер", испанская "Барселона" оказалась сильнее чешской "Виктории" (4:2). "Бавария" заняла первое место в группе (18 очков), далее расположились "Интер" (10), "Барселона" (7) и "Виктория" (0).