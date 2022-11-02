Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Монреаль" в матче чемпионата НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Миннесоты"

ТАСС, 2 ноября. "Миннесота" в ночь на среду победила "Монреаль" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мэйсон Шоу (22-я минута), Кирилл Капризов (24, 35) и Мэтт Болди (57), у проигравших отличился Ник Судзуки (54). На счету Капризова 8 шайб и 5 результативных передач в 10 матчах текущего сезона. Россиянин стал третьим игроком в истории клуба после Брайана Ролстона и Зака Паризе, которому удалось забросить семь и более шайб в 10 стартовых матчах сезона.

"Тампа" дома обыграла "Оттаву" со счетом 4:3, победную шайбу забросил Никита Кучеров, записавший на свой счет еще две результативные передачи. Российский форвард набирает очки в восьмом матче подряд, всего в его активе 15 очков (4 шайбы + 11 передач). Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился в матче заброшенной шайбой и точной передачей. Голкипер хозяев Андрей Василевский отразил 12 из 15 бросков.

"Вашингтон" на своем льду уступил "Вегасу" со счетом 2:3. Капитан хозяев Александр Овечкин отметился результативной передачей. Его партнеры по команде нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов баллов за результативность не набрали. Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин впервые в сезоне отстоял "на ноль", отразив 19 бросков в домашнем матче против "Филадельфии" (1:0 ОТ). Всего на счету российского голкипера девять "сухих" матчей в НХЛ.

Шайба Малкина, победа Сорокина

Пятый гол в сезоне и результативная передача Евгения Малкина не помогли "Питтсбургу" обыграть дома "Бостон" (5:6 ОТ). Гости по ходу встречи уступали со счетом 2:5, но смогли не только отыграться, но и вырвать победу в овретайме. "Бостон" дважды менял вратарей: после пяти пропущенных шайб Линус Ульмарк уступил свое место Джереми Свэйману, однако тот впоследствии получил травму, после чего швед вернулся в ворота. "Бостон" одержал шестую победу подряд и возглавляет Атлантический дивизион.

Форвард "Далласа" Денис Гурьянов набрал первый балл за результативность в текущем сезоне, отдав точный пас в домашнем матче против "Лос-Анджелеса" (5:2). Вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин отразил 21 бросок из 22 в гостевой встрече против "Чикаго" (3:1). Защитник "Калгари" Никита Задоров забросил вторую шайбу в сезоне, а его команда дома уступила "Сиэтлу" со счетом 4:5.

Дубль нападающего "Эдмонтона" Коннора Макдэвида в домашнем матче с "Нэшвиллом" (7:4) помог ему первым в сезоне достичь отметки в 10 заброшенных шайб.