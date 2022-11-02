Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ, Капризова - третьей

Никита Кучеров в игре с "Оттавой" забросил шайбу и отдал две результативные передачи, в активе Кирилла Капризова две гола в матче против "Монреаля"

ТАСС, 2 ноября. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба лиги.

Кучеров в домашнем матче с "Оттавой" (4:3) забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Российский форвард набирает очки в восьмом матче подряд, всего в его активе 15 очков (4 шайбы + 11 передач).

Третьей звездой дня признан российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов. В домашней встрече с "Монреалем" (4:1) он забросил две шайбы. На счету нападающего теперь 8 шайб и 5 результативных передач в 10 матчах текущего сезона.

Первой звездой признан немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль, забросивший шайбу и сделавший четыре результативные передачи в домашней игре с "Нэшвиллом" (7:4).