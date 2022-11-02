Гачинский считает, что российские фигуристы-юниоры показывают отличный уровень

Тренирующийся под руководством бронзового призера чемпионата мира 2011 года Николай Логинов 28 октября стал вторым на юниорском этапе Гран-при России в Сочи

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Российские юниоры, выступающие в мужском одиночном катании, показывают отличный уровень владения техническими элементами. Такое мнение ТАСС в среду высказал бронзовый призер чемпионата мира 2011 года в мужском одиночном катании Артур Гачинский.

28 октября тренирующийся под руководством Гачинского Николай Логинов стал вторым на юниорском этапе Гран-при России в Сочи.

"Не знаю, [вряд ли стоит] сравнивать девочек и мальчиков. Мальчики показывают отличный уровень - вся последняя разминка с тройными акселями, ребята пробуют четверные. На первом этапе в Москве тоже был высокий уровень, некоторые пробовали и по два четверных", - сказал Гачинский.