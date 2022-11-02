Чесноков считает правильным возвращение теннисиста Карацева к тренеру Яцыку

Теннисист добился феноменальных результатов с тренером Егором Яцыком, отметил Андрей Чесноков

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Аслан Карацев добился феноменальных результатов за время совместной работы с белорусским тренером Егором Яцыком, поэтому возобновление их сотрудничества является правильным решением для спортсмена. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В воскресенье Карацев на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) объявил о возобновлении сотрудничества с Яцыком. За время работы с белорусским тренером Карацев в составе сборной России выиграл Кубок Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Кубок Дэвиса 2021 года, в том же году дошел полуфинала Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде, выиграл два турнира ATP, в паре с Еленой Весниной стал финалистом Открытого чемпионата Франции 2021 года и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

"Я не знаю, почему они тогда разошлись с Яцыком, но с ним Карацев добился феноменальных результатов. Он попробовал поработать с несколькими специалистами, не получилось. Сейчас пришло время опомниться и начать новую жизнь", - сказал Чесноков.

"Здесь можно вспомнить пример [британской теннисистки Эммы] Радукану, она после победы на US Open поменяла кучу тренеров, это просто смешно. Она потом нигде ничего не выиграла. Я думаю, Аслан принял правильное решение", - добавил собеседник агентства.

Карацеву 29 лет, он занимает 58-е место в рейтинге ATP, на его счету три победы на турнирах под эгидой организации.