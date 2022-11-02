Общество "Динамо" предложило провести матч ветеранов в честь 80-летия Сталинградской битвы

В Волгограде есть все условия для проведения игры, отметил Анатолий Гулевский

ТАСС, 2 ноября. Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" предложило в мае 2023 года провести в Волгограде матч ветеранов-легенд футбольных клубов "Спартак" и "Динамо", посвященный 80-летию победы в Сталинградской битве и 100-летию общества "Динамо". Об этом в среду рассказал ТАСС председатель общества "Динамо" Анатолий Гулевский в ходе рабочей поездки в Киров.

"Будут проходить матчи, посвященные столетию ["Динамо"]. В 1943 году, после победы в Сталинградской битве, 5 мая на руинах Сталинграда состоялся футбольный матч между командами "Спартак" (Москва) и "Динамо" (Сталинград). В 2023 году будет 80-летие победы в Сталинградской битве и 100-летие "Динамо". Мы вышли с инициативой, в том числе в Российский футбольный союз, чтобы провести матч ветеранов. То есть легенды футбольных клубов "Спартак" и "Динамо" сыграют на славной сталинградской земле, причем они сыграют именно в мае 2023 года", - сказал Гулевский.

Он отметил, что для проведения матча в Волгограде есть все условия. "Там 45-тысячный стадион, город очень футбольный. Болельщики очень любят футбол", - сказал Гулевский.

Ранее Гулевский рассказал ТАСС, что к юбилею "Динамо" пройдут мероприятия, направленные на разную аудиторию - на ветеранов, действующих спортсменов, молодое поколение. Планируются концерты, спортивные соревнования, забеги. Юбилей будут отмечать во всех регионах страны. Всего в России 82 региональные организации "Динамо".

Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу "Динамо" исполнится 100 лет 18 апреля 2023 года.