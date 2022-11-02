СМИ: этап Гран-при "Формулы-1" в Бразилии могут отменить из-за беспорядков в стране

Как сообщил в Twitter журналист Педро Фермин Флорес, решение о проведении этапа будет принято через несколько дней

ТАСС, 2 ноября. Этап Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бразилии, который должен пройти с 11 по 13 ноября в Сан-Паулу, может быть отменен из-за беспорядков в стране после президентских выборов. Об этом в среду на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала PitLane TV Педро Фермин Флорес.

По информации источника, руководство "Формулы-1" и Международной автомобильной федерации (FIA) обеспокоены ситуацией в стране после завершения президентских выборов. Решение о проведении этапа Гран-при, как отмечает журналист, будет принято через несколько дней после полноценной оценки всей ситуации.

Ранее портал FormulaPassion сообщил, что из-за действия протестующих на трассе оказались заблокированными несколько грузовиков, которые направлялись в Сан-Паулу. Как утверждает источник, среди них был как минимум один грузовик с оборудованием итальянской команды "Феррари". Позже журналист Филипп Хортон сообщил, что заблокированные грузовики успешно добрались до пункта назначения.

В воскресенье в Бразилии состоялся второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане голосовали за будущего президента страны и губернаторов 12 штатов. Обработка 99,99% протоколов показала, что лидера Партии трудящихся Лулу да Силву поддержали 50,9% избирателей, в то время как его конкурента-консерватора Жаира Болсонару - 49,1%. Перекрытия отдельных участков автодорог сторонниками Болсонару начались вскоре после объявления результатов президентских выборов в воскресенье вечером, однако тогда они носили единичный и локальный характер. В понедельник вечером телеканал Globo сообщил о том, что Федеральная дорожная полиция зафиксировала 338 случаев перекрытия автомобильных дорог, в том числе федерального значения.