Александр Зыбин стал главным тренером женской сборной России по хоккею

Команда под руководством 62-летнего специалиста выступит на турнире в Минске, который пройдет 10-12 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Александр Зыбин возглавит женскую сборную России по хоккею на турнире "Кубок президентского спортивного клуба" в Минске. Об этом в среду сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Помощниками Зыбина будут Валерий Давлетшин и Александр Сырцов. Ранее женской национальной командой руководил Евгений Бобарико, тренировавший хоккеисток сборной с 2019 года.

Турнир в Минске пройдет с 10 по 12 ноября, на нем также выступят юниорская сборная России (игроки не старше 16 лет), юниорские сборные Белоруссии и Казахстана (игроки не старше 18 лет).

В состав сборной России вошли вратари Валерия Меркушева ("Торпедо"), Милена Третяк ("Белые медведицы"), Дарья Гредзен ("Бирюса"), защитники Александра Буданова, Елена Проворова (обе - "Бирюса"), Лиана Ганеева ("Динамо-Нева"), Ангелина Гончаренко ("Торпедо"), Мария Печникова, Анна Шибанова (обе - "Агидель"), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе - "Торнадо"), нападающие Оксана Братищева, Полина Болгарева, Александра Вафина, Фануза Кадирова (все - "Динамо-Нева"), Екатерина Добродеева, Оксана Митрофанова (обе - "Бирюса"), Вероника Коржакова, Полина Лучникова, Илона Маркова, Елизавета Роднова, Ксения Тюрина (все - "Агидель"), Виктория Кулишова ("Белые медведицы"), Екатерина Лихачева, Алена Старовойтова, Ландыш Фаляхова (все - "Торпедо"), Александра Нестерова, Анна Шохина (обе - "Торнадо").

Зыбину 62 года, в качестве игрока он становился девятикратным чемпионом СССР и восьмикратным обладателем Кубка европейских чемпионов в составе ЦСКА. Специалист возглавляет команду Женской хоккейной лиги "Динамо-Нева".