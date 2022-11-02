Курбонмамадова в третий раз стала чемпионкой России по дзюдо

В финальной схватке в весовой категории до 57 кг она победила Анастасию Конкину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Дарья Курбонмамадова в среду стала победительницей чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 57 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В финальной схватке Курбонмамадова оказалась сильнее двукратного бронзового призера чемпионатов мира Анастасии Конкиной. Также победителями чемпионата России стали Давид Карапетян (весовая категория до 81 кг) и Ислам Шогенов (до 90 кг).

Курбонмамадовой 28 лет, ранее она становилась чемпионкой России в 2016 и 2017 годах. На счету спортсменки победа на Европейских играх в Минске (2019) и серебряная медаль турнира серии Большого шлема в Улан-Баторе (2022).

Чемпионат России завершится 4 ноября.