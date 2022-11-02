Футбольный турнир с участием юношеских команд новых регионов России пройдет в Крыму

Соревнования состоятся в Евпатории с 4 по 8 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футбольный турнир юношеских команд "Кубок нового поколения" с участием представителей новых регионов России пройдет с 4 по 8 ноября в Евпатории на территории спортивного комплекса "Арена-Крым". Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

В турнире примут участие юношеские сборные команды 2005 года рождения и младше из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым и города Севастополь. После группового этапа пройдут стыковые матчи и финал соревнований.

Мероприятие будет приурочено ко Дню народного единства в целях укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов воссоединенных территорий Российской Федерации. Турнир будет проведен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".