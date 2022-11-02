Чесноков считает, что теннисист Медведев не успел восстановиться после турнира в Вене

Российский теннисист проиграл австралийцу Алексу де Минауру во втором круге турнира в Париже

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже австралийцу Алексу де Минауру из-за того, что не успел восстановиться после победы в Вене. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

2 ноября Медведев проиграл де Минауру со счетом 4:6, 6:2, 5:7.

"Нужно начать с того, что Даниил недавно выиграл турнир в Вене, после этого восстановиться, перестроиться непросто. Во-вторых, у Медведева с де Минауром простых матчей не бывает. Де Минаур поставил перед Медведевым стенку - куда бы Даниил ни сыграл, соперник все возвращал обратно. Очень хороший был гейм, где Даниил отыграл два матчбола, казалось, что после этого он дойдет хотя бы да тай-брейка, но в последнем гейме он стал дарить подарки", - сказал Чесноков.

Медведеву 26 лет, он занимает третье место в рейтинге АТР. На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2021 года, в том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.