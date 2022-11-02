Сборная Сербии пропустит Кубок мира по греко-римской борьбе из-за коронавируса

Турнир пройдет в Баку 5-6 ноября

ТАСС, 2 ноября. Сборная Сербии не выступит на Кубке мира по греко-римской борьбе из-за случаев заражения коронавирусом среди спортсменов национальной команды. Об этом в среду сообщила пресс-служба Объединенного мира борьбы (UWW) .

Сербы должны были выступить в одной группе со сборной Азербайджана и командой UWW (сборная мира), которые теперь получат технические победы над соперником. В другой группе выступят сборные Турции, Ирана и Киргизии. Победители групп выйдут в финал, команды, занявшие вторые места, встретятся в поединке за бронзу.

2 марта UWW отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В последний раз турнир проводился в 2017 году в Иране, победителем соревнований стала сборная России.

В 2022 году турнир состоится в Баку 5-6 ноября.