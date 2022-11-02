"Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Команда из Германии заняла второе место в группе F, первым стал испанский "Реал"

ТАСС, 2 ноября. Германский "Лейпциг" со счетом 4:0 обыграл "Шахтер" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов и вышел в плей-офф турнира. Встреча прошла в среду в Польше.

Забитыми мячами отметились Кристофер Нкунку (10-я минута), Андре Силва (50), Доминик Собослаи (62) и Дани Ольмо (68).

В другом матче группы F испанский "Реал" со счетом 5:1 разгромил шотландский "Селтик". "Реал" занял первое место в группе с 13 очками, далее расположились "Лейпциг" (12 очков), "Шахтер" (6) и "Селтик" (2). "Реал" и "Лейпциг" сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Шахтер" выступит в плей-офф Лиги Европы.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 14 февраля, жеребьевка 1/8 финала пройдет 7 ноября. Финал турнира состоится 10 июня в Стамбуле.