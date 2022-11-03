В Дагестане состоится турнир по дзюдо в честь погибших сотрудников ФСБ

МАХАЧКАЛА, 3 ноября. /ТАСС/. Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти погибших сотрудников ФСБ, пройдет 3 декабря в дагестанском Кизляре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по физической культуре и спорту Дагестана.
"3 декабря в Кизляре состоится Межрегиональный турнир по дзюдо, посвященный памяти сотрудников центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга", - говорится в сообщении.
По словам организаторов, турнир станет большим событием, как для города Кизляра, так и в целом Республики Дагестан. "Его украсят своим присутствием прославленные российские дзюдоисты, олимпийские чемпионы Игр-2012 в Лондоне Тагир Хайбулаев, Мансур Исаев и Арсен Галстян", - добавили в пресс-службе.