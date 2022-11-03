"Питтсбург" проиграл "Баффало" в матче чемпионата НХЛ. Малкин отдал две передачи

Встреча завершилась победой "Баффало" со счетом 6:3

ТАСС, 3 ноября. "Баффало" в ночь на четверг обыграл "Питтсбург" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джей-Джей Петерка (39-я минута), Тейдж Томпсон (44), Виктор Олофссон (47, 60), Алекс Так (51), Кайл Окпосо (59), у проигравших отличились Джейсон Закер (7), Джош Арчибальд (26) и Джейк Гюнтцель (41).

Нападающий гостей Евгений Малкин отметился двумя голевыми передачами. В нынешнем сезоне на его счету 12 очков (5 шайб + 7 передач) в 11 матчах. Защитник "Баффало" Илья Любушкин участия в игре не принимал, продолжая восстанавливаться после травмы.

"Торонто" на своем льду обыграл "Филадельфию" со счетом 5:2. Вратарь хозяев Илья Самсонов отразил 23 броска и одержал пятую победу в сезоне. Капитан "Торонто" Джон Таварес оформил хет-трик, который стал для него 11-м в карьере. В последний раз он забрасывал три шайбы 25 марта 2019 года в игре с "Флоридой".