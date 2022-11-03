Энберт считает, что неправильно менять правила по ходу разбирательства дела Валиевой

Призер Олимпийских игр отметил, что полностью поддерживает директиву о защищенных спортсменах

ТАСС, 3 ноября. Изменять общепризнанные правила обработки результатов по ходу разбирательства антидопингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой неправильно, поскольку нужно придерживаться установленных законов. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" в четверг высказал серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт.

27 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявили, что Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) необходимо в короткие сроки обнародовать решение по делу Валиевой. Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова в этот же день заявила, что организация намерена продолжать неукоснительно соблюдать российские и международные антидопинговые стандарты в процессе обработки результатов по делу фигуристки.

"Я считаю так: есть законы, правила, которые принимают в относительно спокойное время, - сказал Энберт. - Вот собрались люди и решили, что есть спортсмены, чьи права должны быть особо защищены, их не обсуждают. Понятно, сейчас ситуация накалена, кто-то хочет олимпийское золото получить, например, но менять в таких обстоятельствах правила неправильно. Надо руководствоваться действующими протоколами".

"Потом уже на примере этого случая или других можно собраться и обсудить, что сделали правильно или нет. Может, все решат: как хорошо, что мы ввели это правило, но точно не нужно менять их по ходу дела. Я на 100% и двумя руками придерживаюсь действующей директивы о защищенных персонах. Сейчас любая сторона слишком предвзята, чтобы менять законы", - добавил он.

В пробе Валиевой от 25 декабря 2021 года был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном антидопинговом комитете. МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS). САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на фигуристку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является "защищенным лицом" в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.

Валиева тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка завоевала золото командного турнира на Олимпиаде в Пекине, также она является чемпионкой России и Европы. Ей принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.