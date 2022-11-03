СМИ: Райан Рейнольдс может стать владельцем клуба НХЛ "Оттава"

Отмечается, что актер заинтересован в покупке команды, поскольку не хочет ее переезда из Оттавы

ТАСС, 3 ноября. Актер Райан Рейнольдс может приобрести клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава". Об этом в четверг сообщает американский журнал People.

По информации источника, актер заинтересован в покупке клуба, поскольку ему важно, чтобы команда продолжила базироваться в Оттаве. Издание отмечает, что возможная продажа "Оттавы" может привести к переезду команды в другой город.

29 марта умер владевший "Оттавой" с 2003 года Юджин Мельник. После смерти владение клубом по наследству перешло дочерям Мельника - Анне и Оливии. 1 ноября портал Sportico сообщил, что семья Мельник наняла нью-йоркскую спортивную банковскую фирму Galatioto Sports Partners, что можно интерпретировать как признак продажи клуба.

Рейнольдсу 46 лет, он наиболее известен по ролям в фильмах "Король вечеринок", "Просто друзья", "Люди Икс: Начало. Росомаха", "Погребенный заживо", "Дэдпул" и "Дэдпул 2". В ноябре 2020 года Рейнольдс вместе с американским актером Робом Макэлхенни купил валлийский футбольный клуб "Рексхэм". Состояние Рейнольдса оценивается приблизительно в $150 млн.

"Оттава" основана в 1992 году. В 2007 году команда вышла в финал Кубка Стэнли, где в серии до четырех побед проиграла "Анахайму" со счетом 1-4. В нынешнем сезоне НХЛ "Оттава" занимает последнее место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 8 очков в 9 матчах.