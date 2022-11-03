Владелец турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" назвал футболиста Оздоева лидером команды

Сулейман Хурма отметил, что главному тренеру команды Андреа Пирло очень нравится игра россиянина

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский полузащитник футбольного клуба "Фатих Карагюмрюк" Магомед Оздоев является лидером турецкой команды. Такое мнение газете "Спорт-экспресс" в четверг высказал владелец клуба Сулейман Хурма.

Оздоев стал игроком "Фатих Карагюмрюк" 28 июля, подписав контракт на два года с возможностью продления на один год.

"Очень рад тому, что мы приобрели Оздоева. Он отличный человек, хороший игрок, оправдывает наши ожидания. Это настоящий лидер нашей команде. Не могу сказать, что это лучшее наше приобретение, но он очень хорош", - сказал Хурма.

Владелец клуба отметил, что игра российского полузащитника нравится главному тренеру команды: "Андреа Пирло безумно нравится игра Оздоева. Я это точно знаю. Не могу сказать, как это проявляется, просто знаю".

Оздоеву 29 лет, в составе турецкого клуба он провел 10 матчей в чемпионате страны, в которых отметился двумя результативными передачами. "Фатих Карагюмрюк" занимает 11-е место в турнирной таблице национального первенства, набрав 12 очков в 11 играх.