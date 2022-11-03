В Госдуму внесли законопроект об увеличении букмекерами отчислений на спорт до 2030 года

Предполагается, что отчисления будут направлены на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту подготовил новую редакцию законопроекта о распределении и увеличении отчислений от азартных игр на развитие спорта до 2030 года. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе председателя комитета Дмитрия Свищева.

Инициатором документа стал Свищев. Законопроектом предлагается последовательное увеличение целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. В 2023-2024 годах размер отчислений составит 1,5% от квартальной выручки, в 2025-2027 годах - 1,7%, в 2028-2029 годах - 1,8%, с 2030 года - 2%. Предполагается, что отчисления будут направлены на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта. На детско-юношеский и массовый спорт будет направлено 30% от общего объема целевых отчислений от азартных игр (при этом на детско-юношеский спорт - не менее 20%), а на развитие профессионального спорта - 70% от общего объема отчислений.

"Практика отчислений от азартных игр на развитие спорта, которая действует с 2021 года, хорошо себя показала. За четвертый квартал прошлого года детско-юношеский и профессиональный спорт получил от букмекеров почти 3,5 миллиарда рублей, а в этом году за два квартала - еще более 6 миллиардов рублей. Поэтому мы предлагаем не только продолжить эту практику, но и постепенно год от года увеличивать целевые отчисления от азартных игр. Это позволит увеличить внебюджетное финансирование для развития спорта в России, что особенно актуально в сегодняшних условиях. С 2030 года размер отчислений должен составить 2% от квартальной выручки букмекеров", - сказал Свищев.

"Мы предлагаем усовершенствовать принцип распределения средств от азартных игр. Сейчас, по законодательству, они распределяются только на детско-юношеский и профессиональный спорт - по 20% и 80% соответственно. Мы предлагаем добавить еще и массовый спорт с учетом поручений президента России 8 июля, - отметил Свищев. - К нам в Госдуму и в Минспорт часто приходят запросы от федераций о том, чтобы использовать средства от азартных игр на конкретные нужды (зарплата работников административно-хозяйственного блока; оплата коммунальных услуг в местах проведения соревнований; приобретение нематериальных активов; финансирование спортивных мероприятий с участием сборных команд России). Они обращаются из-за непонимания и неполноты нормативной базы. Поэтому установление единого порядка с четким механизмом распределения отчислений от азартных игр позволит федерациям планировать свои расходы и без двоякого толкования норм понимать, на что они могут потратить эти средства. Развитие спорта не должно прекращаться даже в условиях глобальных санкций, а привлечение внебюджетных источников и правильное их распределение будет только способствовать поставленным задачам".

Порядок распределения таких целевых отчислений будет устанавливаться правительством. Общероссийские спортивные федерации и профессиональные лиги должны будут ежеквартально отчитываться Минспорту о распределении отчислений, в случае нарушений порядка распределения отчислений им будет выноситься предупреждение, а при повторном нарушении в течение года перечисление средств может быть приостановлено на срок от одного квартала до одного года.

Также при наблюдательном совете "Единого регулятора азартных игр" будет создана комиссия по мониторингу и перераспределению целевых отчислений, в ее состав будут включены в том числе представители Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, общероссийских спортивных федераций, администрации Президента РФ, аппарата правительства, Госдумы. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.