3 ноября, 10:31
Летние олимпийские виды спорта

Артемьев заявил, что в России регби догнал по популярности некоторые футбольные матчи

Артемьев заявил, что в России регби догнал по популярности некоторые футбольные матчи
Председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В некоторых случаях регбийные игры превосходят по просмотрам хоккейные матчи, подчеркнул председатель высшего совета Федерации регби России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские регбийные матчи по уровню интереса болельщиков достигли показателей некоторых матчей чемпионата страны по футболу. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил председатель совета Игорь Артемьев.

"Мы по многим показателям превосходим нетоповые матчи футбольного чемпионата страны. Наши игры смотрит большее количество людей. А в некоторых случаях превосходим и хоккейные матчи", - сказал Артемьев.

Артемьев возглавляет высший совет ФРР с 2017 года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация