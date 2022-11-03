Артемьев заявил, что в России регби догнал по популярности некоторые футбольные матчи

В некоторых случаях регбийные игры превосходят по просмотрам хоккейные матчи, подчеркнул председатель высшего совета Федерации регби России

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские регбийные матчи по уровню интереса болельщиков достигли показателей некоторых матчей чемпионата страны по футболу. Об этом на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР) заявил председатель совета Игорь Артемьев.

"Мы по многим показателям превосходим нетоповые матчи футбольного чемпионата страны. Наши игры смотрит большее количество людей. А в некоторых случаях превосходим и хоккейные матчи", - сказал Артемьев.

Артемьев возглавляет высший совет ФРР с 2017 года.