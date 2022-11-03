Пайкин заявил, что увеличение отчислений от азартных игр поможет развитию массового спорта

Внебюджетное финансирование приобретает особенно важную роль для развития спорта, отметил Борис Пайкин

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Законопроект об увеличении отчислений от азартных игр должен помочь не только развитию детско-юношеского и профессионального, но и массового спорта. Такое мнение ТАСС в четверг высказал член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин.

Профильный комитет подготовил новую редакцию законопроекта о распределении и увеличении отчислений от азартных игр на развитие спорта до 2030 года. Законопроектом предлагается последовательное увеличение целевых отчислений от азартных игр на развитие спорта. В 2023-2024 годах размер отчислений составит 1,5% от квартальной выручки, в 2025-2027 годах - 1,7%, в 2028-2029 годах - 1,8%, с 2030 года - 2%. Предполагается, что отчисления будут направлены на развитие профессионального, детско-юношеского и массового спорта. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2023 года.

"Постепенное увеличение процентной ставки позволит компаниям адаптироваться и плавно, минуя стресс, выйти на необходимый объем отчислений. Сегодня отчисления с азартных игр могут быть расходованы на детско-юношеский спорт и профессиональный, - сказал Пайкин. - В соответствии с проектом закона дополнительное финансирование получит также и массовый спорт, поскольку это важная часть развития физической культуры и продвижения здорового образа жизни. Это будет способствовать расширению возможностей по вовлечению россиян в занятия физической активностью, что в конечном итоге позволит достичь целевого показателя национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" - 70 % граждан, систематически занимающихся физкультурой".

По словам Пайкина, внебюджетное финансирование приобретает особенно важную роль для развития спорта. "Спонсорские средства будут сокращаться, а проведение соревнований международного уровня, которые стимулируют наших спортсменов, требует существенных расходов. Поправки в законопроект направлены в том числе и на решение этой проблемы", - отметил он.

Согласно новой редакции законопроекта, на детско-юношеский и массовый спорт будет направлено 30% от общего объема целевых отчислений от азартных игр (при этом на детско-юношеский спорт - не менее 20%), а на развитие профессионального спорта - 70% от общего объема отчислений.