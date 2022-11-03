В РФС предложили расширить список физкультурно-оздоровительных услуг для получения вычета

Денис Рогачев считает, что в список должны войти аренда оборудования и объектов спорта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) предложил включить в список физкультурно-оздоровительных услуг для получения налогового вычета аренду оборудования и спортивных объектов. Об этом в четверг на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике на тему "Налоговые льготы как мера поддержки бизнеса, инвестирующего в спортивную инфраструктуру и развитие отрасли в целом" сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.

"Вернусь к проблематике физкультурно-оздоровительных услуг и вычету по НДФЛ, потому что это, на самом деле, тоже важная проблема, поскольку это стимулирует спрос на соответствующие услуги, - сказал Рогачев. - Соответственно, продуцирует прибыль у тех организаций и лиц, кто оказывает эти физкультурно-оздоровительные услуги. В первую очередь хотелось бы пожелать уважаемым федеральным органам исполнительной власти, которые курируют это направление, расширить перечень самих физкультурно-оздоровительных услуг. Туда не попала по неизвестной нам причине аренда оборудования и аренда объектов спорта".

"Остались только классические фитнес-услуги, что не соответствует тому термину, который содержится в законе о спорте в отношении физкультурно-оздоровительных услуг. Также мы бы рекомендовали расширить списки тех, кто оформляет, собственно говоря, договоры, по которым будут потом этот вычет производить. Добавить туда и самозанятых, но это на усмотрение, потому что самозанятых тренеров по России огромное количество. Думаю, что счет идет на тысячи человек, и цифра больше, чем количество самих фитнес-центров, которые упомянуты в перечне", - добавил он.

Федеральный закон, позволяющий налогоплательщикам получить вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, фактически произведенные ими с 1 января нынешнего года, вступил в силу 1 августа 2021 года. При соблюдении определенных условий можно получить налоговый вычет в размере 13% от потраченной суммы.