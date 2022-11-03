Федерация гандбола России выдвинула Позднякова на пост президента ОКР

Выборы президента и руководящего состава Олимпийского комитета России пройдут 20 декабря

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Федерации гандбола России (ФГР) принял решение выдвинуть кандидатуру Станислава Позднякова на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом в четверг сообщает пресс-служба ФГР.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что исполком решил "выдвинуть для участия в отчетно-выборном Олимпийском собрании от Федерации гандбола России президента Сергея Шишкарева, вице-президента Игоря Степанова и генерального директора Льва Воронина".

Выборы президента и руководящего состава ОКР пройдут 20 декабря. 29 сентября Поздняков заявил, что будет переизбираться на новый срок. Ранее его кандидатуру на пост главы ОКР выдвинули Всероссийская федерация легкой атлетики, Федерация спортивной борьбы России, Федерация тяжелой атлетики России, Федерация гребного спорта России. В поддержку кандидатуры Позднякова также высказывались в Российской федерации прыжков в воду, в Союзе конькобежцев России и в Федерации фехтования России.

Позднякову 49 лет, он возглавляет ОКР с 2018 года. С 2016 по 2022 год возглавлял Европейскую конфедерацию фехтования. Во время спортивной карьеры стал четырехкратным олимпийским чемпионом в фехтовании на сабле и десятикратным чемпионом мира.