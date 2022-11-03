В Федерации регби России рассказали, когда сборная сможет выступить на Кубке мира

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби в марте принял решение временно отстранить российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские регбисты смогут принять участие в Кубке мира не ранее 2031 года. Об этом сказано в концепции развития вида спорта в стране, представленной на заседании высшего совета Федерации регби России (ФРР).

В концепции отмечается, что при нынешней ситуации с допуском российских спортсменов к международным соревнованиям регбисты страны смогут принять участие в матчах Кубка мира не ранее 2031 года.

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) 1 марта принял решение временно отстранить российскую и белорусскую сборные от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления, также было приостановлено членство ФРР в международной организации. ФРР подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение о приостановке членства в World Rugby. В мае World Rugby отклонила апелляцию ФРР на отстранение.