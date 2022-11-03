3 ноября, 11:59
Летние олимпийские виды спорта

Федерация регби России поддержала проект развития клуба "Спартак"

Организация подпишет договор с обществом "Спартак" и сделает отдельный проект на федеральном уровне, отметил Игорь Артемьев

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) хочет возродить интерес к московскому регбийному клубу "Спартак" и планирует подписать соглашение с одноименным обществом. Об этом на заседании высшего совета ФРР заявил председатель совета Игорь Артемьев.

"Мы подпишем договор с обществом "Спартак", сделаем отдельный проект на федеральном уровне. Хочется возродить интерес к регбийному клубу "Спартак". Мечтаю увидеть дерби ЦСКА - "Спартак", "Динамо" - "Спартак", - сказал Артемьев.

Регбийный клуб "Спартак" был создан в 1936 году. Обновленная история клуба отсчитывается с 2017 года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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