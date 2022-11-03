Главного тренера "Химок" Гогниева дисквалифицировали на три игры за неспортивное поведение

Тренер оштрафован на 200 тыс. рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера подмосковных "Химок" Спартака Гогниева на три матча за неспортивное поведение во время матча 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо". Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

29 октября "Химки" в гостях проиграли "Динамо" со счетом 1:6, Гогниев был удален в перерыве матча. 31 октября пресс-служба "Химок" сообщила, что проведет внутреннее разбирательство по данному инциденту.

"По рапорту делегата и протоколу матча мы рассматривали дисциплинарное нарушение - не все игроки "Химок" прошли через микст-зону, "Химки" оштрафованы на 50 тыс. рублей, - сказал Григорьянц. - Рассматривали два эпизода по главному тренеру "Химок" Гогниеву. Гогниев приехал на заседание, вместе с ним был юрист".

"Главный арбитр матча Ян Бобровский написал в рапорте о том, что Гогниев высказывался с использованием ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес официальных лиц матча после того, как получил вторую желтую карточку. Что касается эпизода, когда он вышел из спортивной зоны, Гогниев в грубой форме высказал претензии сотруднику основного вещателя. Мы посмотрели видео, ненормативная лексика использовалась в речи, мы оценили это как неспортивное поведение. Первый момент оценен как оскорбительное поведение. За оскорбительное поведение к официальным лицам и неспортивное поведение Гогниев дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации и оштрафован на 200 тыс. рублей", - добавил Григорьянц.

30 октября "Пари НН" на выезде уступил "Крыльям Советов" со счетом 1:2, защитник гостей Кирилл Гоцук получил вторую желтую карточку и был удален на восьмой добавленной ко второму тайму минуте. "Гоцук тоже принял участие в заседании, как и резервный арбитр Алексей Амелин, - отметил Григорьянц. - Получили от него рапорт, было указано, что Гоцук использовал ненормативную лексику, но она не носила адресный характер, то есть не в отношении кого-либо. Мы оценили поведение как неспортивное, Гоцук оштрафован на 50 тыс. рублей за неспортивное поведение".

"Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 15 матчах. В следующем туре подмосковная команда дома сыграет с "Оренбургом" 4 ноября.