Вице-чемпионка Европы 2017 года Кузнецова выиграла чемпионат России по дзюдо

В финальной схватке Алеся Кузнецова победила Анастасию Поликарпову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Алеся Кузнецова в четверг стала победительницей чемпионата России по дзюдо в весовой категории до 52 кг. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

В финальной схватке Кузнецова победила Анастасию Поликарпову. Также чемпионами России стали Сабина Гилязова (весовая категория до 48 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Кузнецовой 30 лет, она является серебряным призером чемпионата Европы 2017 года. Также спортсменка завоевала серебряную медаль на турнире серии Большого шлема в Улан-Баторе (2022).

Соревновательная часть чемпионата России проходила с 31 октября по 3 ноября.