Гимнастка Листунова выиграла три золотые медали турнира в Белоруссии на отдельных снарядах

Россиянин Даниел Маринов выиграл четыре награды высшей пробы

ТАСС, 3 ноября. Чемпионка Олимпийских игр в командном многоборье гимнастка Виктория Листунова в четверг победила в опорном прыжке, в упражнениях на разновысоких брусьях и в вольных упражнениях на "Турнире спортивной славы" в белорусском Могилеве.

За опорный прыжок Листунова получила 13,800 балла. Второй стала ее соотечественница олимпийская чемпионка в командном многоборье Владислава Уразова (13,500 балла), бронзовую медаль завоевала белоруска Александра Рымашевская (12,217). За упражнения на брусьях Листунова получила 15,700 балла, второй результат показала россиянка Алена Глотова (14,766), третий - белоруска Елизавета Пулукчу (12,866). В вольных упражнениях Листунова набрала 14,600 балла, Глотова выиграла серебро (13,866), бронзу получила белоруска Анастасия Сманцер (12,866). В упражнениях на бревне победу одержала россиянка Елена Герасимова (14,334), второе место заняла Уразова (14,167), Сманцер замкнула тройку сильнейших (12,300).

В соревнованиях среди мужчин российский гимнаст Даниел Маринов одержал победу в четырех видах: в опорном прыжке, а также в упражнениях на параллельных брусьях, перекладине и на кольцах. В опорном прыжке Маринов набрал 14,700 балла, второй результат показал его соотечественник Мухаммаджон Якубов (14,550), третьим стал белорус Егор Шарамков (14,450). В упражнениях на параллельных брусьях у Маринова 15,200 балла, серебряным призером стал россиянин Сергей Найдин (13,900), бронзу выиграл белорус Алексей Селезнев (12,750). В соревнованиях на перекладине Маринов получил 14,400 балла, второе место занял его соотечественник Иван Завричко (13,700), третье - белорус Святослав Драницкий (12,300). В упражнениях на кольцах Маринов получил 13,850 балла, серебро на счету Якубова (13,550), тройку лучших замкнул Драницкий (13,350).

В упражнениях на коне лучшим стал Найдин (14,200). Второе место занял россиянин Кирилл Гашков (13,600), тройку сильнейших замкнул белорус Даниил Григорчук (13,450). В вольных упражнениях золотую медаль завоевал представитель России Кирилл Прокопьев (14,100), серебро на счету Якубова (13,850), третье место занял Шарамков (13,600).

Листуновой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой Токио в командном турнире. Также на ее счету золотая медаль чемпионата Европы 2021 года в личном многоборье. В сентябре Листунова стала чемпионкой Спартакиады в личном многоборье.

7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.