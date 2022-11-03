Титова рассказала, что хотела порадовать Плющенко чистым прокатом в его день рождения

Фигуристка выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Казани

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Софья Титова хотела порадовать чистым прокатом своего тренера двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, которому 3 ноября исполнилось 40 лет. Об этом она рассказала журналистам в четверг.

13-летняя Титова выиграла короткую программу в одиночном катании среди юниоров на этапе Гран-при России в Казани, набрав 74,37 балла. Фигуристка чисто откатала короткую программу, включая каскад из акселя в три с половиной оборота и тройного тулупа, но получила один балл штрафа за поздний старт.

"Есть над чем работать, буду совершенствоваться еще. Две недели работала над скольжением и вращениями, на прошлых стартах они мне не очень понравились, получились не так, как я хотела, здесь улучшилось. Могу себя похвалить за то, что собралась и сделала тройной аксель. Да, хотела очень обрадовать Евгения Викторовича в день рождения, ни капельки на меня это не давило, даже, наоборот, атмосфера была веселее", - сказала Титова.

"Да, с утра поздравили тренера. Долго собиралась перед прокатом, потому что настраивалась, собиралась на аксель. Да, немножко было морально тяжело, последняя каталась, но меня поддержал и настроил мой тренер, и мама была рядом, поэтому я вышла и сделала, мама ездит со мной почти на каждый старт. Тройной аксель прыгаю на каждой тренировке, могу сказать, что это для меня как [обычный] тройной прыжок", - добавила она.

Произвольная программа у девушек на этапе Гран-при России в Казани состоится 4 ноября.