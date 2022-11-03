Плющенко рассказал, что лучшим подарком к 40-летию стал сюрприз от его учеников

3 ноября двукратный олимпийский чемпион празднует свой день рождения

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко спокойно относится к празднованию дня рождения, но поздравления от учеников "Академии Плющенко" и успешное выступление его подопечной Софьи Титовой на этапе юниорского Гран-при России в Казани стали для него лучшим подарком. Об этом Плющенко рассказал журналистам в четверг.

Плющенко 3 ноября встретил свой 40-й день рождения у бортика ледовой арены в Казани, где выступают его ученики. Титова выиграла соревнования в женском одиночном катании, выполнив в произвольной программе тройной аксель.

"Тройной аксель для Софьи уже рядовой элемент, как простой прыжок. Может и 12 штук на тренировках делать, и 15. Я уже не вижу в нем проблем, - сказал Плющенко. - Поздравления моих учеников, всей школы - это было действительно приятным сюрпризом, и это, наверное, самый главный подарок. Как и то, что уже Софа второй старт идет стабильно - с тройным акселем и тройным тулупом".

"Я к дням рождения и вообще к праздникам отношусь спокойно, люблю Новый год и дни рождения своих детей, - отметил Плющенко. - Я позвонил своему батюшке - спросил, можно ли 40 лет отмечать. "Да конечно можно, все это приметы и суеверие". Отметим, но попозже".

Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом - в мужском одиночном катании (2006) и в командном турнире (2014). Также на его счету две серебряные медали Игр в мужском одиночном катании (2002, 2010). Фигурист три раза становился чемпионом мира (2001, 2003, 2004) и семь раз - чемпионом Европы.