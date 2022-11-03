В "Оренбурге" считают, что Сычевому хватит полтайма для гола в составе сборной России

По словам президента "Оренбурга" Василия Еремякина, в клубе гордятся вызовом нападающего в национальную команду

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой сможет отличиться за сборную России по футболу в товарищеском матче, если ему дадут сыграть хотя бы половину тайма. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент "Оренбурга" Василий Еремякин.

3 ноября был опубликован расширенный состав сборной России. Сычевой впервые попал в расширенный состав национальной команды.

"Заслуженный вызов, он претендовал на лучшего игрока октября [в Мир - Российской премьер-лиге], я высказался за него, он и стал лучшим игроком месяца в лиге, - сказал Еремякин. - У него объективно лучшие показатели. Володя в хорошей форме, быстро прогрессирует, рекомендовал [главному тренеру] Валерию Карпину пригласить в сборную".

"Я думаю, что если дадут хотя бы полтайма сыграть, он забьет. Ему прет. Безусловно, очень рады. Я говорил, что если Карпин вызовет Сычевого в сборную России, "Оренбург" будет горд за то, что наш футболист в национальной команде", - добавил Еремякин.

Сычевому 26 лет, он выступает за "Оренбург" с 2021 года. В текущем сезоне нападающий забил 13 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах за клуб в Российской премьер-лиге и Фонбет - Кубке России.

17 ноября сборная России в Душанбе проведет товарищеский матч с командой Таджикистана.