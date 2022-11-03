Чемпион мира по футболу 2010 года Пике объявил о завершении карьеры

Защитник с 2008 года выступал за "Барселону"

ТАСС, 3 ноября. Чемпион мира по футболу 2010 года испанский защитник "Барселоны" Жерар Пике принял решение о завершении карьеры. Об этом Пике сообщил в четверг на своей странице в Twitter.

"Теперь, когда мои детские мечты сбылись, я хочу сказать, что пора замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после "Барселоны" другой команды у меня не будет. В эту субботу будет моя последняя игра на "Камп Ноу", - сказал Пике.

В субботу "Барселона" примет "Альмерию" в матче чемпионата Испании.

Пике 35 лет, он является воспитанником "Барселоны" и выступал за каталонский клуб с 2008 года. Ранее защитник играл за английский "Манчестер Юнайтед" и испанскую "Сарагосу". В составе "Барселоны" Пике трижды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, восемь раз становился чемпионом Испании и семь раз обладателем Кубка Испании. В составе "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В составе сборной Испании Пике провел 102 матча и забил пять мячей. Он является чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.